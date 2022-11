Mondial 2022 : la belle histoire d'Olivier Giroud

Il a reçu plus de 300 messages : de son ami star, Matt Pokora, mais aussi de Jade, Evan et Aaron, trois de ses quatre enfants. Hier soir, tout le monde voulait l’embrasser, le féliciter. Il y a également eu une longue accolade avec Didier Deschamps qui, pourtant, ne le sélectionnait plus, il y a encore quelques mois.