Mondial 2022 : Didier Deschamps, bientôt un chef trois étoiles ?

"Je lui dois énormément", déclarait récemment l'attaquant Antoine Griezmann, "c'est lui qui m'a appelé, et depuis on ne s'est plus quittés, c'est une très belle relation". Son influence sur l'équipe actuelle est immense. Sur les 24 Bleus encore présents au Qatar, 21 ont commencé sous l'ère Deschamps. Il a osé lancer des jeunes, qu'il met en confiance un par un, avec une dimension paternelle qui serait une des clés du succès. "Il agit sur la motivation", explique Nadia Benmokhtar, consultante football de TF1 dans le reportage en tête de cet article, "il est capable de pousser des coups de colère quand il le faut. Il sait toujours être sur le bon ton et sur le bon registre".