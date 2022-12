Mondial 2022 : en attendant la finale, les supporters français et argentins trépignent

Leur popularité est presque égale à celle des Bleus. Il est impossible pour ces deux supporters de faire un mètre sans une demande de photo ou d'interview. Pour ces fans du Nord, revenus des demi-finales, la nuit a été courte et pas seulement à cause de la fête. Ils ont eu du mal à trouver un hôtel. Ce dimanche, ils seront rejoints par une vingtaine de copains. Et ça ne sera pas de trop, face à la vague argentine. Des dizaines de milliers de supporters invoquent le dieu du football Maradona.