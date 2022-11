Mondial 2022 : les toutes dernières heures dans l'intimité des Bleus

Le dernier entraînement s’est effectué lundi, très appliqués et très souriants aussi. Selon Didier Deschamps, "ce match n’est pas décisif, mais il est très important". Ils sont au Qatar depuis six jours et depuis leur arrivée, les joueurs alternent entre les séances intenses de musculation, les longs moments avec les kinés et le repos. Le chef cuisinier officiel des Bleus est le même depuis 2017, et là encore, les joueurs ont leurs petites habitudes.