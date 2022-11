VIDÉO - Coupe du monde 2022 : la France vous fait-elle voir la vie en bleu ?

À Lyon, entre les croissants et les grilles de sudoku, même ardeur ce matin. "Volontaires, déterminés, combattants... Magnifique !". Sur un terrain de football en région parisienne, les exploits à Doha servent même d'exemples. "Ce sont un peu nos idoles, les joueurs français. Du coup, on s'inspire un peu de leur jeu, de leur façon de faire. Et également, leur mentalité à gagner", confie un des joueurs.