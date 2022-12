Mondial 2022 : les jeunes supporters des Bleus, eux, y croient toujours !

Il ne faut surtout pas leur dire que la rencontre France-Tunisie est sans enjeu. Ici, on agite les drapeaux et on donne de la voix comme si c'était la finale. Toutefois, le match ne prend pas une très belle tournure. À 0-0, certains experts l'ont déjà remarqué : "L'équipe de Deschamps est à discuter. Il aurait pu être meilleur". Ils s'y verraient bien dans cette équipe : "On aimerait bien être à leur place, tout le monde aimerait être à leur place".