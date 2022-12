Mondial 2022 : les supporters des Bleus galvanisés par la victoire face à l'Angleterre

Après chaque rencontre, l'espoir grandit un peu plus. Et si les Bleus remportaient à nouveau la Coupe du monde ? Vous nous avez confié vos raisons d'espérer. La première : c'est une équipe soudée, heureuse de jouer. "Ils sont un bon groupe. Ils se reprennent. Ils sont bien ensemble", estime un homme. "Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a une cohésion de groupe. Et je crois surtout qu'ils ont un bon coach. Je crois que c'est un ensemble tout ça", ajoute une autre supportrice.