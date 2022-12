Mondial 2022 : plus que jamais, les Français croient en leur (troisième) étoile

Le rêve d'ajouter une troisième étoile sur la poitrine prend de plus en plus forme, même si l'excitation est un peu retombée cet après-midi à Bordeaux. Espérons juste que dimanche les Bleus ne manqueront pas trop d'occasions de marquer. La tension finale sera sans doute bien plus forte que celle de mercredi, vous en êtes convaincu, car jouer contre les Argentins, ce n'est pas vraiment un cadeau. D'ailleurs, certains joueurs étaient, eux aussi, surpris d'en arriver là, si proche du rêve, si proche de nous offrir une nouvelle nuit de folie. La plus belle juste avant Noël.