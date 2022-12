Mondial 2022 : pour la finale, voici la panoplie parfaite du supporter tricolore

D'abord, il faut voir les vêtements et pour cela, rien de mieux qu'un club de foot local. Ici, on ne compte plus le nombre de matchs de foot des Bleus qui ont été regardés. Chacun a son maillot préféré. En effet, face à l'Argentine, nous aurons bien besoin d'un porte-bonheur. Comme celui-ci, une réplique du maillot de Platini de 1984. Au passage, prenons un short et les chaussettes du club. La tenue complète est là et il nous reste à trouver les accessoires.