Mondial 2022 : supporter motivé cherche billet à tout prix

Le petit-déjeuner de Sébastien et de Frédéric, des supporters des Bleus, n’a pas encore le goût de la victoire. Mais ce vendredi matin, les cornflakes et le café fleurent bon l’entraide et la solidarité.

Depuis jeudi soir, Sébastien partage sa chambre d’hôtel avec Frédéric. Ça réduit les frais et renforce les liens entre les fans des Bleus. En cadeau de bienvenue pour l’un, une carte SIM qatarie achetée par l’autre, pour que le montant de sa facture de téléphone arrête de grimper.