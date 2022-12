Équipe d'Argentine évacuée en hélicoptère : les scènes impressionnantes de la folie à Buenos Aire

D’après les médias locaux, il s’agit d'ailleurs du plus grand rassemblement de l’histoire du pays, avec quatre millions de supporters déchaînés. "On a tellement souffert pour gagner, que maintenant, on est hyper heureux", confie une jeune supporter.

C’est une parenthèse presque enchantée, dans un pays livré à une inflation galopante et en plein marasme économique. La réaction de certains supporters est poignante. "Je suis fier des enfants du pays. Ici, on a souvent le ventre vide, mais eux ils ont rempli mon cœur", s'émeut l'un d'entre eux.