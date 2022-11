VIDÉO - Mondial 2022 au Qatar : coup d'envoi de la compétition

Un spectacle son et lumière trois fois plus long que toutes les cérémonies précédentes. Le Qatar veut faire la démonstration d'une maîtrise parfaite de l'organisation de cette Coupe du monde si controversée, et met en avant des valeurs de tolérance et d'ouverture à travers une scène d'introduction entre l'acteur américain Morgan Freeman et un entrepreneur qatari souffrant d'une maladie rare.