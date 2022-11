Mondial 2022 : après le forfait de Benzema, les Bleus tentent de rester concentrés

Ce n'est malheureusement pas le premier joueur à tomber. Il y a déjà quelques semaines, les Bleus perdaient deux leaders, les champions du monde Paul Pogba et N'Golo Kanté. Mais l'équipe reste déterminée. "Il y a un groupe de qualité, solidaire. Comme je le dis et j'en suis convaincu, j'ai confiance en eux", poursuit le sélectionneur des Bleus. Pour Antoine Griezmann, attaquant de l'équipe de France de football, "c'est aussi important pour nous de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. On a une Coupe du monde à jouer et un premier match contre l'Australie".