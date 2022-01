VIDÉO - Mont-Blanc : l'ascension historique de l'alpiniste Charles Dubouloz dans les Grandes Jorasses

Les images de drone donnent le vertige (voir la vidéo en tête de cet article). On y perçoit la vulnérabilité de l'homme face à la nature, plus impressionnante que jamais. À 32 ans, le corps de ce guide de hautes montagnes a été mis à rude épreuve. Des engelures aux pieds et aux mains, et la peur de ne pas trouver la force d'aller jusqu'au bout.