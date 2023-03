Mort de Just Fontaine : une minute de silence sur tous les terrains de France

Sept décennies et 16 Coupes du monde plus tard, Just Fontaine, décédé mardi à Toulouse, détient toujours le record du nombre de buts inscrits lors d'un seul Mondial : 13, lors de l'édition 1958 en Suède, terminée à la 3e place avec les Bleus. Quelques-uns s'en sont bien approchés, mais il demeure indétrônable. C'est dire la dimension de "Monsieur 13 buts" dans l'histoire du foot français et du foot mondial.

Philippe Diallo, qui a remplacé Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football, a rendu un hommage appuyé à cette légende "qui a joué un rôle majeur dans le rayonnement du football français". Ainsi, ce week-end, "une minute d’hommage sur tous les terrains de France", indique la FFF.