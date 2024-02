Mort de Michel Jazy, légende de l’athlétisme français : un palmarès majuscule et une pluie de records

Michel Jazy, 87 ans, s’est éteint ce jeudi 1ᵉʳ février à l’hôpital de Dax. Vice-champion olympique du 1.500 mètres en 1960 et nonuple recordman du monde, l’athlète a marqué son époque. Dans les dernières années de sa vie, il signait encore des autographes.

"Une très bonne condition physique, une confiance totale en ses moyens, mais surtout une volonté et une résistance peu communes." Ainsi le quotidien Le Monde décrivait-il Michel Jazy dans son compte-rendu de course du 11 juin 1965. "Mes jambes, elles m'ont amené la gloire, aujourd'hui, elles m'abandonnent", confiait l’athlète à France Info le 21 novembre 2019. Sa dernière interview. Admis mercredi à l'hôpital de Dax, le demi-fondeur s’est éteint, ce jeudi 1er février, à l’âge de 87 ans.

L’un des premiers sportifs aussi médiatisé et populaire

Michel Jazy, c’est, d'abord, un palmarès majuscule et une pluie de records. Neuf records du monde, dix-huit d'Europe, cinquante de France, deux titres de champions d'Europe (en 1962 et 1966)... À une époque où les Mondiaux d’athlétisme n’existaient pas encore, seul l’or olympique aura résisté au spécialiste du 1.500 mètres : une seconde place, à Rome, en 1960 ; une 4ᵉ, à Tokyo, en 1964 ; puis un refus de participer, à Mexico, en 1968, à cause de l'altitude. "Parfois, j’y repense et ça m’empêche de dormir, confessait-il. Mais ce n'est pas grave : j'ai eu la reconnaissance du public français."

En effet, seul le cycliste Jacques Anquetil pouvait, dans les années 1960, rivaliser avec lui en termes de popularité. Ce natif du bassin minier dans le Pas-de-Calais, un temps ouvrier typographe au journal L'Équipe, faisait l’objet de ce que la presse appelait alors une "jazymania". De son propre aveu, "le zèbre des corons" (surnom en référence à sa vitesse de course) a reçu quelque 500.000 lettres de fans et signait, jusqu'à récemment, souvent des autographes, dans le sud-ouest, à Hossegor, où il s’était installé au crépuscule de son existence, ainsi que dans les travées du stade Jean-Delbert, théâtre de la majorité de ses exploits (43 victoires sur 43 compétitions) et antre du club de sa vie, le CA Montreuil. Qu’il n’a jamais quitté.