Mort de Pelé : "Maradona, Messi... ils ne lui arrivent pas à la cheville", au Brésil, les fans de la légende lui rendent hommage

Dans tout le pays, les hommages pleuvent. Tous sont unanimes : Edson Arantes do Nascimento, son vrai nom, est le plus grand de tous… et de tous les temps. À l’image de ce Brésilien qui relègue les stars contemporaines du ballon rond loin derrière Pelé : "Pelé, c'est le meilleur joueur du monde, de l'Histoire, et ça, ça restera toujours. Bien sûr, il y a d'autres bons joueurs, Maradona, Messi, mais ils ne lui arrivent pas à la cheville, c'est incontestable".