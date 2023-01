VIDÉO - Mort de Pelé : Santos, où tout a commencé, prépare le dernier adieu à son "roi"

Sur ses épaules, un cadeau offert par le roi en personne : cet homme de 69 ans porte le maillot dédicacé par Pelé, et ne le quitte plus depuis la mort de son idole. "J'ai pleuré ce jour-là, parce qu'il a prononcé mon nom, il me connaissait !". Cet habitant de Santos n'en revient toujours pas d'avoir été reconnu par "O Rei", le "Roi" du football. Carlinhos décore son café à la mémoire de Pelé, qui a joué presque toute sa carrière dans le club de cette ville côtière, proche de Sao Paulo. "C'est peu de chose par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Brésil", lance-t-il.