VIDÉO - Mutuelle moins chère, tickets de bus, bons d'achat : faire du sport, ça rapporte !

Et si se mettre au sport pouvait vous faire gagner de l'argent ? Enseignes sportives et applications multiplient les propositions pour convertir votre exercice physique en euros ou réductions. Mais êtes-vous forcément gagnant ?

En ce début d'année, il y a les plus motivés, et ceux pour qui le sport n'est pas au programme. Être payé pourrait peut-être changer la donne. Mais avant de pédaler, quel est le prix pour vous motiver ? Dans une grande enseigne d'articles de sport, courir, nager ou marcher peut vous rapporter jusqu'à 60 euros par an en bons d'achat. Pour cela, il suffit d'enregistrer ses performances sur une application.

Des bons d'achat, de l'argent ou une mutuelle moins chère

Bouger et gagner de l'argent, la tendance séduit de plus en plus, et ce, dans le monde entier. En Roumanie, enchaînez les flexions et vous aurez un ticket de bus. Aux États-Unis, 10.000 pas par jour pour bénéficier d'une mutuelle moins chère. D'autres, encore, gagnent quelques centimes à chacun de leurs pas grâce à une application installée sur leur smartphone, où le compteur défile et se transforme en une monnaie virtuelle convertible en euro.

Dans la cagnotte de Sabine, interrogée dans la vidéo en tête de cet article, cela représente 50 euros en un an. À la fin de la balade, pas de chance, il manque 700 pas à Sabine pour gagner le maximum de points.

