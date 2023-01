Un bon bain bien glacé : le rituel vivifiant de ces Bretons dans une eau de mer à 10°C

Dans l'air, il fait 5°C, contre 10°C en mer. Le calcul est vite fait. Ce week-end à Brest (Finistère), il valait mieux être dans l'eau que sur la plage. Il faut tout de même être bien équipé, car le corps humain perd sa chaleur 25 fois plus vite au contact de l'eau que de l'air. Sandra se baigne 45 minutes tous les weekends. "Maintenant, je suis une accro. Je ne sens plus le froid. Je suis plutôt avec beaucoup d'envie et de plaisir à rentrer dans l'eau", affirme-t-elle.