VIDÉO - NBA : Rudy Gobert étranglé par Draymond Green lors d'une bagarre en plein match

Intervenu pour séparer deux joueurs au début du match entre Minnesota et Golden State (104-101), mardi 14 novembre, Rudy Gobert a été violemment agressé par Draymond Green. Le pivot français des Timberwolwes a été étranglé lors d'une bagarre en plein match par l'ailier-fort des Warriors. "C'est un comportement de clown", a dénoncé le triple défenseur de l'année.

Du Draymond Green tout craché. Forte gueule, honni par les supporters adverses, le quadruple champion NBA avec les Warriors collectionne les fautes techniques et les exclusions, souvent des gestes dangereux qui n'ont rien à faire sur un parquet. Mardi 14 novembre, "Day-Day" a, une fois plus (celle de trop ?), franchi la ligne rouge. Après un début d'embrouille entre Jaden McDaniels et Klay Thompson, qui a éclaté en tout début de match alors que le scoreboard était toujours vierge entre Minnesota et Golden State (104-101), l'ailier-fort des Warriors a commis l'impardonnable sur Rudy Gobert.

Intervenu rapidement pour séparer McDaniels et Thompson, qui en venaient aux mains, le pivot français a été violemment étranglé par Draymond Green. Ce dernier, dans un excès de rage, l'a serré à la gorge avec le bras, par derrière, pendant de longues secondes. Un geste à peine croyable qui a provoqué une échauffourée sur le parquet californien.

Une fois les esprits calmés, Jaden McDaniels, Klay Thompson et, bien sûr, Draymond Green, qui risque une très lourde sanction pour une faute flagrante de niveau 2, ont été renvoyés immédiatement aux vestiaires. "Rudy avait les mains sur la nuque de Klay. C'est pour ça que Draymond l'a attrapé par le cou", a tenté de justifier, maladroitement, le coach des Warriors, Steve Kerr. "C'est un comportement de clown", a commenté Rudy Gobert après coup, moqueur avec "The Dancing Bear". "À chaque fois que Stephen Curry ne joue pas, il ne veut pas jouer sans son gars Steph, alors il fait tout ce qu'il peut pour se faire expulser."

En avril dernier, Draymond Green avait été suspendu un match pour avoir marché sur un adversaire lors des play-offs contre Sacramento. En octobre 2022, il avait même frappé un coéquipier (Jordan Poole, depuis parti à Washington) lors d'une séance d'entraînement. En 2016 encore, il avait été sanctionné pour un mauvais geste sur LeBron James lors de la finale NBA.