VIDÉO - NBA : Tony Parker, premier Français intronisé au Hall of Fame

Formé en France, passé par le Paris Basket Racing, Tony Parker a ensuite effectué l'essentiel de sa carrière dans le Texas (2001-2018), avant de boucler son périple à Charlotte en 2019. Parker a remercié sa famille et a rendu hommage à ses origines américaines et françaises. "J'ai eu l'impression d'avoir le meilleur des deux cultures et cela m'a aidé dans mon parcours. Quand j'étais en France, on me disait : tu es trop petit. Tu es trop maigre. Tu n'y arriveras jamais. Eh bien, c'est moi qui ris maintenant".