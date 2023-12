VIDÉO - "Mentalement, elles étaient au-dessus" : la joie du sélectionneur des Bleues après un 3ᵉ titre mondial de hand

L'équipe de France de handball a remporté le troisième titre mondial de son histoire en s'imposant dimanche contre la Norvège (31-28) à Herning (Danemark). Invaincues tout au long de la compétition, les Bleues envoient un sacré message à la concurrence à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Invité de LCI ce lundi, le sélectionneur Olivier Krumbholz a analysé les clés de ce succès.

La France continue de s'affirmer comme l'une des grandes places fortes du handball. Grâce à leur victoire contre leurs meilleures ennemies norvégiennes (31-28), dimanche à Herning (Danemark), les joueuses de l'équipe de France ont remporté le troisième titre mondial de leur histoire. De ce fait, les Bleues deviennent la troisième sélection avec le plus de Mondiaux à son palmarès, derrière la Russie (7) et... la Norvège (4). Une performance remarquable sur laquelle est revenu le sélectionneur Olivier Krumbholz, 14 médailles depuis le début de son mandat, sur LCI ce lundi. "Je le vis vraiment comme un moment paisible et extraordinaire. C'est une satisfaction intérieure", déclare-t-il sobrement. "On est fiers et contents d'apporter des titres pour développer et commercialiser le handball", ajoute-t-il.

Selon le technicien de 65 ans, ce succès tient en deux facteurs : travail et force mentale. "Elles ont bossé, peut-être plus que par le passé. Elles ont adhéré, aussi, à ce qu'on leur a proposé. Le fait qu'elles travaillent dans tous les secteurs, sur le plan tactique, mais aussi sur le plan mental - c'est une grande victoire de leur mental -, ça leur a permis d'éteindre tout le monde", estime-t-il. "Je pense qu'en sport collectif, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne : elles n'étaient pas forcément les mieux armées dans la compétition techniquement, mais par contre mentalement, elles étaient au-dessus", souligne encore l'entraîneur arrivé en 1998 au chevet d'une nation alors en bas de la hiérarchie mondiale.

L'étoile Léna Grandveau

Autre élément explicatif de ce sacre planétaire, celui-là moins attendu, la prise de pouvoir de la jeunesse, incarnée par la joueuse du Neptunes de Nantes, Léna Grandveau. "Ce qu'il s'est passé avec Léna Grandveau est totalement irrationnel. Je n'avais jamais vu ça. Une gamine de 20 ans", lâche Olivier Krumbholz. "On ne trouvait plus de solution en attaque et elle a pris le jeu à son compte. Elle a montré l'exemple. C'est la plus jeune qui a montré l'exemple. Quelle détermination incroyable ! Elle nous a soulagé à un moment où les Norvégiennes revenaient très fort, ça nous a redonné de l'énergie", met-il encore en avant, alors que l'habituel demi-centre (5/6 au tir) s'est montrée décisive dans le "money time".

Pour autant, l'objectif reste plus que jamais Paris 2024. "Ça fait des mois et des mois que j'ai fixé l'objectif sur les JO. On ne changera pas d'avis", assure le sélectionneur. "Ça nous donne de la confiance mais on va rester extrêmement vigilants parce que derrière la confiance, il peut y avoir des excès de confiance. On va travailler, garder cette humilité, cette force mentale", glisse-t-il. La concurrence est prévenue.