VIDÉO - Marseille s'embrase avec 20 km de fumigènes pour le 30ᵉ anniversaire de sa victoire en Ligue des Champions

Et soudain, le rivage marseillais s'est enflammé. Pour célébrer les 30 ans de sa victoire en Ligue des Champions, la cité phocéenne a réalisé vendredi soir un "craquage" sans précédent : environ 8000 fumigènes ont été allumés simultanément.

À 23h, les cloches de Notre-Dame de la Garde ont sonné et les premiers feux ont été allumés sur le parvis de la Basilique qui domine la ville. C'était le signal et tout le littoral marseillais s'est alors embrasé, sur plus de 20 kilomètres, organisé par plusieurs groupes de supporters de l'OM. "Si la Bonne Mère est avec nous, on va montrer au monde entier de quoi Marseille est capable", avait lancé quelques instants plus tôt le responsable de l'un de ces groupes à ses troupes.