OM-OL : trois enquêtes ouvertes, 30 jours d'ITT pour Fabio Grosso... Les derniers éléments après les violences

Le bus de l'OL n'a pas été le seul visé dans les rues de Marseille. Des cars de supporters lyonnais, qui étaient autorisés à se rendre à Marseille pour la première fois depuis huit ans, ont également subi "la même grêle de jets de projectiles", a indiqué le procureur de la République. Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires sans ITT avec armes et aux abords d'une manifestation sportive", "dégradations en réunion en lien avec un spectacle sportif", et "jets de projectiles présentant un danger pour les personnes aux abords d'une enceinte sportive". Des faits respectivement passibles de trois, cinq et trois ans d'emprisonnement.

Dans ce cadre, "les services de police ont procédé à deux interpellations". Parmi eux, "un homme de 22 ans, cagoulé", interpellé "après avoir jeté une grosse pierre". "Il reconnait sa responsabilité", a assuré Nicolas Bessone, et se défend en affirmant qu'il a "riposté" après avoir "reçu lui-même un projectile". Le deuxième, "un homme de 50 ans en garde à vue", a été "vu alors qu'il jetait un fumigène en direction du car qui faisait l'objet du caillassage en règle". "Il reconnait sa responsabilité et nous sert la même version", a commenté le procureur, qui a toutefois mis en doute ses propos : "il me parait compliqué pour des supporters dans un car d'allumer un fumigène..."