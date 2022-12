VIDÉO - "On rapporte la coupe !" : la réaction d'Emmanuel Macron après la victoire des Bleus face au Maroc

"Jamais deux sans trois !" Heureux et "immensément fier" de la victoire des Bleus face au Maroc ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, Emmanuel Macron, présent en tribunes, a rapidement pris la parole pour féliciter Didier Deschamps - "avec sa 'baraka'" - et ses joueurs, qu'il appelle maintenant à "rapporte(r) la coupe" (voir la vidéo en tête de cet article).

Le chef de l'État a notamment tenu à saluer "un mélange de plusieurs générations", citant nommément Olivier Giroud, Antoine Griezmann et sa "générosité inouïe", mais aussi Kylian Mbappé et les buteurs du soir Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.