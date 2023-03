Ouverture des inscriptions pour devenir bénévole aux JO : comment postuler ?

Les missions des bénévoles concerneront essentiellement l'accueil, aussi bien des compétiteurs que des spectateurs ou des médias. Pas question toutefois de faire des palpations de sécurité. Chaque bénévole sera équipé d'un uniforme Décathlon, aura un repas payé par jour et sera défrayé de son transport pour se rendre sur site, mais pas plus. La majeure partie des épreuves se dérouleront à Paris et en Île-de-France, à l'exception de la voile (Marseille), du tir (Châteauroux), du basket pour les phases de groupes et du handball pour les finales à Lille, du foot et du surf à Tahiti.