Papadakis - Cizeron : le culte de l'or

Ont-ils déjà été plus touchants ? Plus justes techniquement ? Plus bouleversants émotionnellement ? Il est presque vingt heures trente, samedi soir à Montpellier, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron le savent déjà intimement. Ils ont gagné à la fois le titre mondial et le cœur des 9 000 spectateurs français. "La chair de poule, les émotions qui viennent avec le bruit que vous avez fait. C'est indescriptible", affirme Guillaume Cizeron. "C'est sûr que ça faisait déjà très longtemps et je ne pense pas qu'on ait déjà patiné devant autant de public", rapporte Gabrielle Papadakis.