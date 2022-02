Le mois prochain, ils vont participer au championnat de monde à Montpellier. On se demande alors si ça sera leur dernière compétition. "Je pense qu’on n’a pas vraiment planifié notre vie plus loin qu’après ce championnat. On a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là aujourd’hui. On a tout mis en œuvre pour cette médaille d’or. Le championnat du monde va être une célébration de tout ce qu’on a vécu. On a hâte de patiner devant notre public français", lance Guillaume Cizeron.