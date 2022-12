VIDÉO - Retour sur l'incroyable parcours des Bleus

Si la Coupe du monde était un film, il serait inclassable. Il y avait de la joie, de la peur, du suspens et un dénouement dramatique. L'ascenseur émotionnel a commencé à la première victoire contre l'Australie. Mais c'est déjà un premier coup dur avec la blessure et le forfait de Lucas Hernandez. Un de plus, après ceux de Pogba, Kanté et Benzema avant même le début de la compétition.