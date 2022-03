Paris 2024 : comment obtenir ses billets ?

Les Jeux olympiques de Paris, c'est dans deux ans, trois mois et 26 jours, mais les Parisiens, les Français, et même les étrangers vivant à Paris y pensent déjà. "Je crois qu'il y a les arts martiaux au Grand Palais et je voudrais bien voir ça. Donc c'est plus le lieu qui va compter que la discipline en elle-même", témoigne ce Parisien. D'autres veulent néanmoins réellement assister à leurs compétitions préférées.