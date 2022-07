Paris 2024 : des billets à moins de 50 euros

La bande annonce de Paris 2024 et son slogan ont également été dévoilés ce lundi : “Ouvrons grands les Jeux”. Mais avant de les ouvrir, il faut les financer. Au départ, le budget était de 6,8 milliards d’euros. Désormais, c’est 8 milliards d’euros minimum. La moitié pour construire 338 000 mètres carrés de bâtiment dont ceux du village olympique. Pas de retard, pas de pénurie de matériaux mais cet immense chantier devrait coûter plusieurs milliers de dizaines d’euros d'argent public en plus. La faute à l’inflation : plus 11% en un an dans le bâtiment.