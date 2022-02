Les danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron invités du 13H de TF1 après leur sacre aux JO

Déjà en tête depuis l'épreuve de danse rythmique samedi soir, avec la note record de 90,83 points, Gabriella et Guillaume ont décroché l'or olympique ce lundi matin avec la manière, manquant d'un rien leur meilleure performance jamais réalisée. Il y a quatre ans, ils avaient connu une mésaventure vestimentaire, quand le haut de la robe de la patineuse s'était détaché dès les premières secondes de leur danse courte, les privant de l'or au profit du couple canadien Tessa Virtue et Scott Moir. Avec les complications dues à la crise du Covid, c'est la première fois depuis plus de deux ans que les Français se mesuraient aux meilleurs mondiaux.