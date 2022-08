VIDÉO - Paul et Mathias Pogba : une incroyable affaire de famille

Il est champion du monde et a connu les honneurs de l'Élysée... Paul Pogba se retrouve au cœur d'une incroyable affaire de chantage dans laquelle pourrait être impliqué son propre frère. L'eau a longuement coulé sous les ponts depuis la Coupe du monde 2018, où l'on avait vu la famille Pogba - le milieu de la Juventus Turin, sa mère Yeo Moriba et ses deux frères Florentin et Mathias Pogba - célébrer la victoire de la France en Russie. Aujourd’hui, le clan se déchire. Le grand frère, Mathias, pourrait être impliqué dans une affaire d'extorsion visant son cadet, Paul.