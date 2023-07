VIDÉO - Plongez à 122 mètres sous le niveau de la mer, avec le recordman mondial d'apnée

À 27 ans, Arnaud Jerald n'en est pas à son coup d'essai. Avec cette prouesse, le Français décroche son huitième record du monde en apnée. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. L'athlète n'était plus détenteur du record du monde depuis 2022. Le Russe Alexey Malchonov l'avait surpassé en atteignant en apnée 121 mètres de profondeur. C'est finalement à force d'obstination qu'Arnaud Jerald a réussi a dépassé son concurrent cette année.

Interrogé par TF1, le Français a partagé son ressenti lors de l'épreuve. "On a l’impression que ce n’est pas trois minutes, mais que c’est trois jours" sous l'eau, explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Il confie que ce moment suspendu a été ressenti comme "trois jours d’émotions, de peur. Quand on ressort de l’eau, on a l’impression d’avoir vécu une autre vie dans un monde différent".