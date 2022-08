Paul Pogba dénonce des "tentatives d'extorsion" de la part de son frère Mathias, une enquête ouverte

Ce dimanche, l'entourage de Paul Pogba a dénoncé des "menaces" et des "tentatives d’extorsion en bande organisée" à son encontre. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", ont expliqué dans un communiqué les avocats du champion du monde tricolore, de Yeo Moriba (la mère de Mathias et de Paul Pogba) et de l'agente du joueur, Rafaela Pimenta. "Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l'enquête en cours", ont-ils précisé.

De son côté, la justice française a annoncé dimanche à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour des soupçons de tentatives d'extorsion. Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).