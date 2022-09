Polémique PSG-TGV : la fédération française de char à voile s'en mêle

Le PSG n'avait pas besoin de ça. À quelques heures de son entrée en lice très attendue en Ligue des Champions, contre la Juventus Turin, le club de la capitale est engluée dans une polémique sur ses modes de déplacement. Interpellé en conférence de presse sur la possibilité, pour les coéquipiers de Lionel Messi, d'effectuer les trajets pour les matchs à l'extérieur en train, Christophe Galtier a opté pour la carte de l'humour.

Aux côtés d'un Kylian Mbappé amusé, et après avoir lui-même ri de la question pendant quelques secondes, l'entraîneur parisien a ironisé : "Je me doutais que l’on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile".