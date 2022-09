Le PSG en jet privé : "On va voir si on peut se déplacer en char à voile", ironise Christophe Galtier

Le débat sur l'usage de l'avion ? Christophe Galtier préfère en rire. L'entraîneur du PSG a ironisé lundi après les critiques qui ont suivi le trajet aller-retour Paris-Nantes effectué en avion par son équipe ce week-end. Avec un grand sourire, le coach a botté en touche, évoquant de prochains voyages… en "char à voile".

En réponse à une question de Paul Larrouturou sur la polémique qui a suivi le voyage des Parisiens, Christophe Galtier ne s'est pas montré concerné par une quelconque polémique : "Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile". La question a provoqué le rire de l'attaquant star Kylian Mbappé, assis aux côtés de Galtier. "Et vous, les jets privés, le jet Paris-Nantes, vous en pensez quoi ?", a relancé le journaliste en direction du joueur. Réponse : "Oh j’en pense rien moi."