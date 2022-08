Chelsea-Tottenham (2-2) : le derby était chaud... surtout sur le banc des coachs

Ce derby londonien était chaud ! Dimanche, pour lecompte de la 2e journée de Premier League, Tottenham, club de la banlieue nord de la capitale anglaise, et Chelsea, équipe du quartier très select de Londres, se sont affrontés à Stamford Bridge. Une rencontre intense sur le terrain, mais qui a également vu l'entraîneur de Blues Thomas Tuchel et celui des Spurts, Antonio Conte s'accrocher virilement.

Devant les caméras de la télévision, l'Allemand et l'Italien se sont adonnés à une poignée de main plus que musclée, avant de s'invectiver, tête contre tête, et d'être tous deux exclus de la rencontre après le coup de sifflet final d'un match qui s'est soldé sur un 2-2 arraché in extremis par Harry Kane dans les toutes dernières secondes (90e+6). Un fin de match électrique à l'image de l'ensemble de la rencontre.