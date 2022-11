Premier match des Bleus : les Français se préparent pour France-Australie

Alors forcément, il y a ceux qui y croient, et qui imaginent déjà 2-0 pour la France. D'autres espèrent même un score de 4-0 pour les Bleus. Et enfin, il y a ceux qui ont un peu de mal à se projeter dans la victoire, anticipant un score à égalité. En tout, plus d'un million 200 000 personnes ont joué sur le site. La pression monte, notamment en Seine-Saint-Denis, à Bondy. Il s'agit du fief d'un certain Kylian Mbappé. Ici, la Coupe du monde s'affiche même sur la façade de cette école. "J'espère qu'on va ramener la Coupe à la maison. On n'a pas fait tout ça pour rien, quand même !", sourit un habitant.