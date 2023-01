VIDÉO - Propos polémiques sur Zidane : après Mbappé, Lloris recadre Le Graët

Des propos qui continuent d'indigner. Au lendemain de la déclaration polémique de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, qui avait aussitôt suscité l'indignation de Mbappé, dénonçant sur Twitter un "manque de respect" à "la légende" du ballon rond, les réactions continuent de pleuvoir. La dernière en date : celle du désormais ex-gardien des Bleus, Hugo Lloris.

Lors d'une interview exceptionnelle sur TF1, ce lundi 9 janvier, où il a annoncé sa retraite internationale, le champion du monde 2018 a donné son avis sur la sortie très commentée, la veille, du président de la Fédération Français de Football (FFF). "Il y a des choses qui sont inappropriées", a ainsi taclé l'ancien capitaine des Bleus. "Et pour le coup, on ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l’équipe de France, encore plus à une légende comme Zinedine Zidane" a-t-il ajouté.