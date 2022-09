VIDÉO - "Ils ont pris leur avion comme moi je prends mon vélo" : Guy Roux prend la défense du PSG

La polémique ne désenfle pas. Interrogé sur le trajet des joueurs du PSG, en jet privé entre Paris et Nantes le week-end dernier, Christophe Galtier a opté pour la carte de l'ironie. "Je me doutais que l’on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", a lancé avec un grand sourire l'entraîneur du club de la capitale. Des propos prononcés sur le ton de la légèreté, aux côtés d'un Kylian Mbappé hilare, qui ont défrayé la chronique.