Le train plutôt que les jets privés ? Voici ce que la SNCF propose au PSG

Question sécurité, là aussi, la SNCF explique pouvoir envisager de multiples scénarios. "Nous pouvons nous adapter, avec la présence de nos services de sécurité et/ou de ceux des clubs." Quid des possibles attroupements dans les gares ? "Sur ce point, il est possible de faire la même chose qu'avec l'équipe de France du rugby : c'est-à-dire éviter le départ depuis une gare intra-muros, pour en privilégier une située en banlieue. Massy, Marne-la-Vallée... Il est alors facile de mettre en place un cordon de sécurité jusqu'au train." Le tout, évidemment, sans communication officielle du club quant à l'itinéraire précis, de manière à éviter de potentiels attroupements préalables à l'arrivée de l'équipe. Notons que pour accompagner les joueurs du XV de France, le Raid est mobilisé lors des déplacements et se joint au voyage.

Si un club privatise uniquement une ou deux voitures d'un TGV commercial, il lui faudra respecter les horaires prévus en amont, et basés sur des liaisons régulières. Pour davantage de flexibilité, louer un train entier (TGV ou Intercités) peut néanmoins s'envisager. Avec un retour possible tout au long d'une soirée, voire de la nuit. La SNCF le reconnaît, le train ne sera pas forcément adapté à tous les trajets, mais une majorité des villes françaises seraient facilement accessibles. Pour rallier Nice depuis Brest, on l'imagine, le rail n'est pas idéal. Pas plus que pour effectuer un Lille - Clermont-Ferrand. Mais pour un Strasbourg - Paris ou un Marseille - Lyon, un train fera figure d'alternative crédible.