Déplacement du PSG en "char à voile" : la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra interpelle Christophe Galtier

Quelques heures après la conférence de presse du Paris Saint-Germain et à moins de 24 heures de l’entrée en lice du club de la capitale, les esprits ne sont plus concentrés ce lundi soir sur la rencontre face à la Juventus Turin, mais sur la polémique créée par Kylian Mbappé et l’entraîneur Christophe Galtier.

Interrogé sur le déplacement à Nantes effectué en jet privé le week-end passé, l’attaquant français s’est fait remarquer par des rires, avant que l’entraîneur du PSG ne réponde ironiquement : "Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile".

Une réponse qui a fait polémique ce lundi soir à l'heure d'une crise écologique, déclenchant une foultitude de réactions. Sur Twitter, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a interpellé l’entraîneur français du Paris Saint-Germain et critiquant son manque de pertinence : "Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables, on en parle ?".