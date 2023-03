VIDÉO - PSG-Rennes : Kim Kardashian aperçue dans les loges du Parc des Princes

Une invitée de renom. Le Parc des Princes a accueilli dimanche Kim Kardashian, venue assister au match entre le PSG et Rennes, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. La star américaine a pris place dans le carré VIP, comme d'autres célébrités avant elle, à l'instar de Mick Jagger, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Tom Holland, Michael Jordan ou encore Rihanna. Elle a donc pu voir les coéquipiers de Lionel Messi et Kylian Mbappé encaisser un but juste avant la mi-temps.