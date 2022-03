VIDÉO - Qatar 2022 : la Coupe du monde de tous les records

Sa construction a coûté un milliard d’euros, soit trois fois plus que le stade de France. Dans huit mois, la cérémonie d’ouverture et le tout premier match y auront lieu devant 60.000 spectateurs. Certains le surnomment déjà le stade de la démesure. À l’intérieur, le toit est rétractable. Derrière les tribunes, c’est le grand luxe. 96 suites d’hôtels ont été prévues pour les supporters les plus fortunés qui devront débourser 67.000 euros pour une chambre avec vue sur le terrain.

Mais le plus surprenant reste sans doute le système de climatisation. Des tubes diffusent de l’air conditionné. De quoi rafraichir tout le stade. Il fait 18 degrés à l’intérieur et 25 à l’extérieur. Des ONG dénoncent d’ailleurs le coût environnemental, mais aussi humain de ce mondial. C’est la face sombre de cette coupe du monde. 6 500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers de construction des stades, victimes de la chaleur intense, des chutes et d’accidents du travail.