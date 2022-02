Quentin Fillon Maillet : une 4ème médaille... et en or !

Aujourd'hui, sur le dernier pas de tir de la course, il restait un adversaire à ses côtés. Quentin Fillon Maillet n'a pas tremblé. Il a tiré plus vite et plus juste. Sa maîtrise dans ce vent glacial n'est pas un hasard. À l'automne dernier, il s'est invité auprès des gendarmes du GIGN pour multiplier des exercices vertigineux. Objectifs, savoir appréhender une situation de stress extrême, mieux gérer ses émotions, peaufiner son tir. Il dit que l'hiver se prépare dès l'été, ne ménage jamais ses efforts à l'entraînement, même sur des skis à roulettes.