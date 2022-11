Qatar 2022 : dans les rues de Doha, la Coupe du monde des supporters

On nous avait promis une Coupe du monde calme, aseptisée, sans ambiance, c'était certain. Mais c'est sûrement parce qu'on avait oublié que les Argentins étaient qualifiés. Les troupes "albiceleste" croisée par nos équipes à Doha donnent un rythme à la ville, avec leurs tambours et leurs chants. Ce sont les supporters les plus musiciens, à égalité dans notre palmarès avec les Ghanéens, comme on peut le constater dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.