Rafael Nadal : au-delà du champion

À la fois humble et compétiteur, Rafael Nadal l'est toujours depuis son plus jeune âge. À 13 ans, il remporte son tournoi important avec déjà une capacité à gagner des points qui semblent perdus. Ce champion s'entraîne et joue avec une approche méticuleuse pour ne pas dire obsessionnelle. Mais Rafael Nadal laisse planer le doute sur son avenir. En l'état actuel, sa pathologie aux pieds le fait trop souffrir. Dans ces conditions, il a affirmé ce soir qu'il ne veut pas et qu'il ne peut pas continuer à jouer.