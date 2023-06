VIDÉO - La spectaculaire victoire de Sébastien Ogier lors du rallye du Kenya

Une course dantesque. Dimanche 25 juin, le Français Sébastien Ogier s'est une nouvelle fois imposé lors du rallye du Kenya. Actuellement troisième du championnat - derrière le Finlandais Kalle Rovanperä et le Belge Thierry Neuville - le vétéran tricolore aurait pu y laisser bien des plumes...

Le Français de 39 ans, octuple champion du monde entre 2013 et 2021 a bouclé les 355 km éprouvants du parcours alors que, samedi, il aurait pu tout perdre à cause d'une crevaison. Rebelote dimanche, après avoir "légèrement accroché un arbre" il a fini par perdre le hayon et l'aileron arrière de sa Toyota. Il a ainsi terminé la course, avec seulement 6,7 secondes d'avance sur le Finlandais avec un coffre...béant. Sans oublier un pare-brise totalement hors d'usage après plusieurs centaines de kilomètres sur les routes rocailleuses kényanes.

Une course résumée par Sébastien Ogier en un mot : "incroyable". "Une pierre a même percuté le pare-brise. J'ai joué de malchance, mais je suis heureux de remporter à nouveau le rallye", a-t-il déclaré quelques minutes après sa victoire.